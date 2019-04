Bayern gegen Dortmund: „Das wird das geilste Spiel der Saison“

München – „Darauf wartet ganz Deutschland.“ Nicht nur Bayerns Mittelfeld-Star Leon Goretzka versprüht vor dem Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, Allianz-Arena) Vorfreude. Es wartet das Duell zwischen dem Rekordmeister und dem Kult-Klub, zwischen „Mia-sein-Mia“ und „Echter Liebe“, zwischen dem Ruhrpott und Bayern. Es geht dabei nicht nur um die Tabellenführung, sondern die Vormachtstellung im deutschen Fußball-Land. Die TT malt ein erstes Stimmungsbild.

P wie Pokal-Irrsinn: Der spektakuläre 5:4-Erfolg über Zweitligist Heidenheim wird in die DFB-Pokal-Geschichte eingehen, so viel ist sicher. Fünf eigene Tore, vier davon in Unterzahl, sprachen aber auch für die Willensstärke der wankelmütigen Kovac-Bayern um Siegtorschütze Robert Lewandowski. „Dieses verrückte Spiel gibt so viele Möglichkeiten der Interpretation. Wir werden mehr das Positive herauspicken“, sagte Thomas Müller. „Wir sind weitergekommen, das ist das Positive“, bemerkte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der ansonsten empfahl: „Alles andere schnell vergessen, schnell löschen.“

Auch die Unterzahl konnte am Ende keine Entschuldigung für das Wanken sein. „Vielleicht hatten wir schon den Kopf beim Samstag und haben deswegen solche Probleme bekommen“, rätselte Bayern-Retter Lewandowski: „Wir haben etwas zu locker gespielt.“ Kovac beklagte „ein wildes, ein offenes Spiel, was ich in der Form nicht mag“.

F wie Favoritenrolle: „An eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative.“ Bayern-Präsident Uli Hoeneß wollte vor dem Duell mit dem BVB gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Schließlich geht es um Platz eins – und irgendwie auch um eine Vorentscheidung in der deutschen Meisterschaft.

Einen klaren Favoriten gibt es nicht: Zu anfällig präsentierte sich die Münchner Defensive gegen den Zweitligisten Heidenheim, wie soll es den Bayern dann erst gegen Akteure wie Marco Reus oder Jadon Sancho gehen? „Wir wissen, dass wir gegen Dortmund eine ganz andere Leistung bringen müssen“, meinte Leon Goretzka. „Das wird das geilste Spiel der Saison.“

Die verbalen Vorgeplänkel sind längst eröffnet: Während Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc die Bayern „als klaren Favoriten auf den Titel“ bezeichnete, sieht UIi Hoe­neß „im Moment einen kleinen Vorteil für Dortmund“.

Das Kult-Duell zwischen Dortmund (gelb) und dem FC Bayern verspricht am Samstag wieder intensive Zweikämpfe. - imago images / Sven Simon

K wie Kameras: Der deutsche Clasico hat in Sachen TV-Präsenz längst epische Ausmaße angenommen: Das Match wird in 205 Länder übertragen, 16 internationale TV-Sender berichten mit eigenen Teams aus der Allianz-Arena. 25 Kameras für die Übertragung eines Bundesliga-Spiels bedeuten nach Angaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) einen Höchstwert. Für spektakuläre Aufnahmen sollen dabei eine Drohne und eine Flycam sorgen. Erstmals wird hinter den Toren eine fernbediente Mini-Ultra-Slowmotion-Kamera eingesetzt, deren Blickwinkel unmittelbar durch das Tornetz ausgerichtet ist.

G wie Geld: Alle wesentlichen Kennzahlen weisen die FC Bayern München AG und die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA als die führenden Kräfte im deutschen Vereinsfußball aus. Von 3,81 Milliarden Euro Umsatz aller Bundesligisten entfielen in der vergangenen Spielzeit die mit Abstand dicksten Batzen auf München (657 Millionen Euro) und Dortmund (539 Millionen Euro). In der Währung der Social-Media-Nutzung standen laut Fachmagazin werben & verkaufen auf allen Kanälen die beiden an der Spitze des Liga-Rankings. Dasselbe Bild zeigen nach Analysen des Portals Meedia die Zugriffszahlen beim Abo-Sender Sky.

P wie Personalien: Die Bayern können am Samstag wohl wieder auf ÖFB-Teamspieler David Alaba und DFB-Nationalgoalie Manuel Neuer setzen. Allerdings wurde James Rodriguez gegen Heidenheim angeschlagen ausgewechselt, Kingsley Coman trug ebenfalls eine Blessur davon. Dortmund hadert mit den Verletzungen von Achraf Hakimi, Abdou Diallo und Christian Pulisic. Außerdem bangt man um Torjäger Paco Alcacer, der sich am Arm verletzte. (t.w., dpa)