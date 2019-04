Kühbauer vor Gastspiel am Tivoli: „Dürfen uns keinen Meter schenken“

Nach dem Einzug ins ÖFB-Cupfinale wurde jetzt die baldige Trennung von Sportchef Fredy Bickel bekannt. Mit welcher Gemütslage reisen Sie nach einer turbulenten Woche nach Innsbruck?

Dietmar Kühbauer: Was Fred­y Bickel betrifft, kann ich sagen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Trotzdem haben wir auch — und sicher auch in seinem Interesse — unsere sportlichen Aufgaben zu erfüllen. Sein Abschied darf nicht zum Thema Nummer eins werden. Das wird aber auch nicht passieren.

Sieben Trainer verloren in dieser Saison schon vorzeitig ihren Job, jetzt geht bei Rapid bald der Sportchef. Die Zeiten scheinen immer rauer zu werden?

Kühbauer: Natürlich ist es nicht schön, vor allem für den Betroffenen. Es mag sich pragmatisch anhören, aber so ist der Fußball. Wir Profis müssen das hinnehmen und uns aufs Wesentliche konzentrieren.

Der Modus mit Liga- und Punkteteilung, mit oberem (Meister-Runde) und unterem Play-off (Quali-Gruppe) hat den Druck zusätzlich erhöht?

Kühbauer: Ich halte den Modus nicht für optimal, aber das hat nichts mit uns zu tun — denn wir haben uns selber dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen. Aber wenn der Modus nicht wäre, wären sicher nicht schon sieben Trainer weg. Die Ligareform erhöht den Druck auf Clubs sowie Trainer noch mehr. Und warum soll beispielsweise Salzburg als Tabellenführer oder jedes andere Team um die halben eroberten Punkte gebracht werden?

Trauern Sie dem Meister-Play-off noch nach?

Kühbauer: Natürlich ist die untere Tabellenhälfte nicht der Anspruch, den wir haben. Aber es wurde jetzt schon so viel darüber geschrieben — es ist genug. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, gut Fußball zu spielen, und das hat im Frühjahr ganz gut funktioniert.

Ist in der Quali-Runde Platz eins, also gesamt Platz sieben in der Liga, ein Muss?

Kühbauer: Ich will nicht immer über Platz sieben reden. Wenn wir gut spielen, kommt alles von alleine, das heißt auch eine gute Platzierung.

Wie sehr hat der Aufstieg ins Cupfinale Ihre Mannschaft gepusht?

Kühbauer: Natürlich war es für die Köpfe ungeheim wichtig, aber es heißt für das Wacker-Match rein gar nichts. Wir dürfen uns in Innsbruck deswegen keinen einzigen Meter schenken, denn sonst fallen wir ganz schnell wieder auf unsere Hintern.

Welche Eindrücke haben Sie vom „FC Wacker neu" unter Thomas Grumser?

Kühbauer: Ein neuer Trainer bringt immer Veränderung. Wir sind darauf vorbereitet.

Rapids 1:0-Sieg im Herbst war am Tivoli mit einem Treffer in der Nachspielzeit denkbar glücklich?

Kühbauer: Für uns war es ein wunderschöner Sieg. Für den FC Wacker war es natürlich denkbar bitter und unglücklich, wenn man durch so einen späten Treffer verliert.

Sie sind jetzt seit Anfang Oktober bei Rapid im Amt. Wie nehmen Sie als Rapid-Legende das doch oft unruhige Treiben rund um den Rekordmeister wahr?

Kühbauer: Es ist schwieriger als bei jedem anderen Club. Bei Rapid ist der Druck immer größer, aber damit muss man leben. Und deswegen laufe ich sicher nicht unrund. Die Aufgabe ist jeden Tag spannend und reizt mich im positiven Sinn. Und sportlich glaube ich schon, dass es im Frühjahr in die richtige Richtung geht.

Ein kurzer Seitenblick zum ÖFB-Team. Haben Sie sich mehr über Österreichs Niederlage in Israel geärgert oder mehr für Andreas Herzog gefreut?

Kühbauer: Das sind zwei Seiten: Als Österreicher hat mich die Niederlage, die für die EM-Quali schlecht war, ganz sicher nicht gefreut. Für einen guten österreichischen Typen wie den Andi habe ich mich auf der anderen Seite gefreut.

Sie sind seit Mittwoch ein Jahr älter. Was bedeutet die Zahl 48 für Sie?

Kühbauer: Ich habe es nicht so mit dem Geburtstag-Feiern. Das ist mir so was von wurscht, wie wenn eben gerade in China einer mit dem Radl fährt. Wichtig ist, dass ich mich körperlich gut fühle, es meinem Umfeld gut geht und meine Mannschaft fit ist und ein gutes Spiel abliefert.

Das Gespräch führte Alex Gruber