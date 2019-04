Paris – Brasiliens Fußball-Legende Pele geht es wieder besser. „Die Antibiotika wirken“, schrieb das Fußball-Idol am Freitag auf Twitter. „Mir geht es schon so viel besser. Ich denke, ich bin bereit, wieder zu spielen.“ Der 78-Jährige war in der Nacht auf Mittwoch in Paris von seinem Hotel in ein Krankenhaus gebracht worden.

Pele hat die französische Hauptstadt zu PR-Zwecken besucht, er traf auch Weltmeister Kylian Mbappe. Laut Medienberichten leidet er an einer Harnwegsinfektion. (APA/dpa)