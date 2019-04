Belfodil mit Hattrick bei Hoffenheims Sieg in Augsburg

Augsburg – Hoffenheim hat sich in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest vorerst auf Platz sieben verbessert. Die TSG feierte am Sonntag einen 4:0-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg. Matchwinner war Ishak Belfodil mit einem lupenreinen Hattrick binnen 21 Minuten (61., 74., 82.). Die Führung hatte Andrej Kramaric (6.) besorgt.

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch leistete zum zweiten Belfodil-Tor die Vorarbeit und spielte durch. Seine Clubkollegen Stefan Posch und Christoph Baumgartner waren Ersatz. Auf der Gegenseite absolvierten Michael Gregoritsch und Kevin Danso die Partie über die komplette Distanz, Georg Teigl saß auf der Bank. Augsburg liegt als 15. nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz.

Bayern muss im DFB-Pokal in Bremen ran

Der FC Bayern München muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim SV Werder Bremen antreten. Die zweite Vorschlussrundenbegegnung bestreiten Zweitligist Hamburger SV und RB Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD. Die Halbfinal-Begegnungen werden am 23. und 24. April jeweils um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Endspiel wird dann am 25. Mai im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Alle drei Partien werden von den Fernsehsendern ARD und Sky live übertragen. (APA/dpa)