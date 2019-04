Hütters Frankfurt nach 2:4 bei Lissabon mit Rücken zur Wand

Lissabon, London – Knapp 39 Minuten lang musste einem Angst und Bange im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals werden: Die Truppe von Frankfurt-Coach Adi Hütter lag nicht nur mit 0:1 (Elfmeter: João Félix/21.) zurück, sondern hatte auch Abwehrspieler Evan Ndicka (20.) mit Rot verloren. Dann war aber da diese Balleroberung von Sebastian Rode und das schnelle Umschaltspiel der Eintracht: Rebic auf Jovic (40.) und der Ball zappelte im Netz. Die Jubelstimmung innerhalb der deutschen Mannschaft hielt allerdings nur drei Minuten lang.

Denn an diesem Donnerstagabend war es das 19-jährige Ausnahme-Talent João Félix, das Frankfurt die Grenzen aufzeigte. Zunächst verwandelte der begehrteste Jung-Kicker Europas vom Elfmeterpunkt, dann zog er nur drei Minuten nach dem Frankfurter-Ausgleich (43.) ansatzlos aus 22 Metern ab. Der Schuss schlug neben Frankfurt-Goalie Kevin Trapp zum 2:1 für die Portugiesen ein. Auch, wenn der Schlussmann der Eintracht dabei nicht ganz so gut aussah, war die erneute Führung für Benfica mehr als verdient. Die „Adler“ hatten in der ersten Halbzeit ein wahres Offensiv-Feuerwerk gezündet.

Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner forderte in der Halbzeitpause: „Die Stürmer müssen jetzt viel nach hinten arbeiten, aber wir wollen weiter mutig nach vorne spielen.“ Doch dieses Vorhaben erfuhr schon nach fünf Minuten den nächsten Dämpfer. Stürmer-Star Jovic verlor bei einem Eckball das Kopfball-Duell gegen Felix und dahinter köpfelte Rúben Dias (50.) zum 3:1 ein.

Ihn jagt halb Europa: Benfica Lissabons Ausnahme-Kicker Joao Felix traf am Donnerstag gleich dreimal. - AFP

Und weil die Hütter-Truppe weiter keinen Zugriff auf die Roten hatte, musste Schlussmann Trapp nur vier Minuten später erneut hinter sich greifen. Offensiv-Spieler Felix krönte seine Leistung mit dem dritten Treffer.

Vier Gegentore hatten die Frankfurter in ihrer bisherigen Europa-League-Saison noch nie hinnehmen müssen. Statt nun aber einzubrechen, blieben die Gäste am Ball und versuchten auch in Unterzahl Nadelstiche zu setzen. Und wurden doch noch belohnt: Der eingewechselte Gonçalo Paciência (72.) traf per Kopf und verkürzte auf 2:4.

Damit sah die erste Pflichtspiel-Niederlage der Frankfurter im Jahr 2019 gar nicht mehr so schlimm aus und macht Hoffnung für das Rückspiel in einer Woche vor heimischer Kulisse.

Beim zweiten Schlager des Europa-League-Abends am Donnerstag in London gab es indes nur eine Mannschaft, die besonders brillierte: Die „Gunners“ hatten den SSC Neapel zu Gast. Arsenal ließ den Italienern aber keine Chance und machte bereits in Hälfte eins alles klar. Eine sehenswerte Kombination mit Abnehmer Aaron Ramsey (14.) und ein Eigentor von Napolis Kalidou Koulibaly (25.) reichten am Ende gegen den Tabellenzweiten der italienischen Serie A. (suki)