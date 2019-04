Die WSG Wattens wird gegen Wiener Neustadt vom Gejagten zum Jäger

Von Tobias Waidhofer

Wiener Neustadt — Das erste Erfolgserlebnis flatterte der WSG Wattens bereits am Nachmittag in Form der Lizenzerteilung für die Bundesliga ins Haus, auf das zweite, das in Wiener Neustadt folgen sollte, warteten die Tiroler aber vergeblich. Nach einer offensiv enttäuschenden Leistung musste sich Wattens in Niederösterreich mit einem 0:0 begnügen. Damit heißt der neue Tabellenführer der 2. Liga SV Ried.

Es entwickelte sich von Beginn ein intensives Match. Doch auch Rückkehrer Flo Mader, der erstmals seit dem 2. November 2018 und einer langen Verletzungspause wieder Profi-Rasen unter den Füßen hatte, konnte dem Match keinen spielerischen Stempel aufdrücken. So blieben eine Adjei-Flanke (12. Minute) und ein Jurdik-Schuss (13.) die gefährlichsten Szenen.

Erst gegen Ende des ersten Durchgangs gab es wieder Erwähnenswertes: Zuerst klärte die WSG in extremis auf der eigenen Torlinie, auf der anderen Seite verpasste Milan Jurdik eine Adjei-Flanke knapp (42.). Es gelang dem Tabellenführer offensiv zu wenig und die Nachricht der Rieder 1:0-Führung gegen den FAC war zur Pause auch kein Motivationsschub.

Der zweite Durchgang bot ein ähnliches Bild: Die Wattener hatten mehr vom Ball und Spiel, taten sich aber schwer torgefährliche Aktionen zu kreieren. Wiener Neustadt mit dem Tiroler Innenverteidiger Stefan Hager setzte auf Konter. Mit den Einwechslungen von Clemens Walch und Sinan Kurt sollte die Kreativität erhöht werden. Den ersten gefährlichen Abschluss in der 2. Halbzeit fand aber Sebastian Santin vor, der nach einer Stunde an Wiener-Neustadt-Keeper Philipp Klar scheiterte. Das sollte der offensive Höhepunkt aus Wattener Sicht bleiben. Die Tiroler hatten sogar Glück, dass Filip Faletar mit seinem Dropkick in der 70. Minute nur die Stange traf. Es blieb beim 0:0.

„Wir haben einen richtigen Scheißdreck gespielt. So wird das nichts mit dem Aufstieg", schimpfte Abwehrspieler Andreas Dober. Damit haben die Wattener eine neue Rolle: Jäger statt Gejagter. „Wir werden in Ruhe weiterarbeiten. Wir schaffen das schon", blieb Trainer Thomas Silberberger optimistisch.