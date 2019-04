Trainer Genesio verlässt Lyon nach vier Jahren zu Saisonende

Trainer Bruno Genesio verlässt den französischen Fußball-Spitzenclub Olympique Lyon mit Saisonende. „Ich spüre schon seit einiger Zeit ein negatives Klima mir gegenüber“, erklärte der 52-Jährige am Samstag in einer Pressekonferenz.

Lyon hatte am Vortag mit einem 1:2 in Nantes die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassiert. Der Tabellendritte läuft Gefahr, aus den Champions-League-Rängen zu rutschen. Genesio betreut den Club seit 2015. In der Champions League war in diesem Jahr im Achtelfinale gegen den FC Barcelona Endstation. (APA/Reuters/AFP)