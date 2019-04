Salzburg holte gegen WAC nach 0:1 noch Last-Minute-3:1-Sieg

FC Red Bull Salzburg - WAC 3:1 (0:0)

Für Red Bull Salzburg ist der sechste Titelgewinn in Folge in der Fußball-Bundesliga seit Mittwochabend zum Greifen nahe. Die Mozartstädter feierten gegen den WAC nach einem 0:1-Rückstand mit drei späten Toren noch einen 3:1-Erfolg und bauten den Vorsprung auf Verfolger LASK, der gegen Sturm Graz 1:2 verlor, auf zwölf Punkte aus.

Die Titelentscheidung kann somit bereits am Sonntag fallen. Sollten die Salzburger beim WAC (14.30 Uhr) in der sechsten Runde der Meistergruppe mehr Punkte holen als die Oberösterreicher in Graz (17.00) ist das Meisterstück bereits vor dem ÖFB-Cup-Finale am kommenden Mittwoch (16.30 Uhr) gegen Rapid in Klagenfurt in der Tasche.

LASK - Sturm Graz 1:2 (0:0)

Sturm Graz hat am Mittwoch in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg im Kampf um die Europacup-Plätze eingefahren. Die Grazer setzten sich nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie beim zweitplatzierten LASK mit 2:1 (0:0) durch. Die Tore erzielten Jakob Jantscher (61.) und Markus Pink (74.). Peter Michorl gelang vor 5.652 Zuschauern nur noch der Anschlusstreffer (93.).

Während sich Sturm auf Tabellenplatz vier verbesserte, gelang dem LASK auch im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Abschiedes von Trainer Oliver Glasner zum VfL Wolfsburg zu Saisonende keine Trendwende. Die Linzer sind mittlerweile fünf Pflichtspiele sieglos, liegen aber weiter sechs Punkte vor dem drittplatzierten WAC. Sturm fehlt nur noch ein Zähler auf die Wolfsberger.

Austria Wien - SKN St. Pölten 2:2 (0:0)

Die Austria läuft auch nach der fünften Runde in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga weiter einem Sieg hinterher. Nach einem 2:2 (0:0) gegen den SKN St. Pölten am Mittwoch rangieren die Wiener hinter den Niederösterreichern weiter nur auf Rang sechs der Tabelle.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte brachte Luan die St. Pöltner in der 57. Minute in Führung. Die Austria schaffte durch zwei Tore von Alon Turgeman (59., 70.) dann die Wende. Zum erhofften ersten Sieg unter Trainer Robert Ibertsberger reichte es dennoch nicht, da Michael Ambichl (77.) mit seinem ersten Saisontor für St. Pölten noch einmal zuschlug. Fünf Runden vor Saisonende fehlen der Austria nun drei Punkte auf Platz vier, St. Pölten ist weiter Fünfter.