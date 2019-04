Wackers Sportchef Hörtnagl: „Geht auch nach Abstieg weiter“

Das 0:4 gegen Altach und die vierte Niederlage in Serie in der Quali-Gruppe werfen beim FC Wacker Innsbruck etliche Fragen auf. Cheftrainer Thomas Grumser (39) steht im Abstiegskampf im Kreuzfeuer der Kritik.

Von Alex Gruber und Tobias Waidhofer

Innsbruck — So erfrischend der Auftritt des FC Wacker in der ersten Halbzeit gegen Altach rund um Jungspund Matthäus Taferner (18), Sascha Horvath oder den wieder in die Bundesliga-Startelf beförderten Alexander Gründler war, so ernüchternd war am Ende einmal mehr das Resultat. Es waren vergebene Chancen in Hälfte eins und ein kollektiver Zusammenbruch binnen weniger Minuten in Hälfte zwei. Damit muss Cheftrainer Thomas Grumser nach sieben Spielen mit sechs Niederlagen und einem ernüchternden Torverhältnis von 4:16 leben.

Es stehen etliche Fragen im Raum: Können sich die Schwarzgrünen mit ohnehin limitierter Qualität die Systemumstellung und ständige Personalwechsel leisten? Darf man im Kampf um den Klassenerhalt auf das Projekt Zukunft setzen? Oder lässt man sich mit dem Verzicht auf arrivierte Spieler (gegen Altach beispielsweise Maak, Freitag, Durmus — Schimpelsberger und Harrer waren laut Grumser wie der eingewechselte Dedic angeschlagen) nicht selbst die Luft aus den ohnehin schon dünnen Rädern? Der FC Wacker wandert auf einem schmalen Grat. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache.

A wie Aufstellung: Mit Verweis auf die angeschlagenen und verletzten Spieler (Peric, Dieng) war die Personalwahl gegen Altach für Grumser „keine große Rotation". Und dass der Jüngste (Taferner) einer der Besten war, steht außer Zweifel. „Jeder hatte in dieser Saison schon die Chance, sich zu beweis en", notiert Grumser. Nachsatz: „Wir werden jeden Spieler noch brauchen." Gegen Altach spielte Daniele Gabriele (3 Saisontore) vor dem Match vor dem Stadion Tischtennis, andere wie Durmus (Topvorbereiter) und Harrer (4 Tore) trafen auch in Zivil ein. Womit man bei einem entscheidenden Punkt wäre . . .

K wie Kabine: Es keim(t)en zuletzt Gerüchte auf, dass die Harmonie auch in den vier Wänden intern nicht mehr ganz passt. Eine Notiz, die Grumser („Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf die Kabine") so nicht stehen lassen will: „Die Situation ist für alle schwierig — für die, die spielen, genauso wie für die, die nicht spielen. Ich bin nach wie vor vom Charakter zu 1000 Prozent von jedem unserer Spieler überzeugt. Die Kabine ist für mich das Wichtigste. Die Mannschaft muss sich wohl fühlen." Denn wer die Mannschaft oder weite und entscheidende Teile emotional verliert, kann fast spielen lassen, wie er will?

S wie System: Der Zweck heiligt die Mittel. Und natürlich werden in der aktuell so misslichen Lage Gedanken an das zwischenzeitlich erfolgreiche Defensivkonzept (5-3-2) von Grumsers weit erfahrenerem und im März verabschiedetem Vorgänger Karl Daxbacher wach. Wacker will jetzt im 4-3-3 oder 4-1-4-1 mehr nach vorne verteidigen, fängt sich hinten aber mehr Treffer ein. „Wir haben gute Phasen, schaffen es aber nicht, in Führung zu gehen." Zudem spielte gegen die großgewachsenen Vorarlberger und bei deren stark geschossenen Standards (Ecke zum 0:1) auch die Physis eine Rolle. Wobei Grumser festhält, dass Abwehrarbeit nicht an System oder Körpergröße hängt, sondern an Umständen wie Bereitschaft.

S wie Stammtisch: Natürlich gingen die Wogen nach der Niederlage gegen Altach auf vielen Ebenen (siehe Box) hoch. „Ich halte nichts davon, im Nachhinein Stammtisch-Diskussionen zu führen. Wichtig ist, dass unser innerer Kern mit Mannschaft, Trainerteam und Vorstand daran glaubt, dass wir es schaffen können."

Z wie Zukunft: Grumsers Qualität, langfristig für die Adaption des Spielstils und die Integration junger Spieler zu sorgen, spielt kurzfristig keine Rolle. Abstiegskampf bedeutet psychischen Ausnahmezustand. „Die Situation ist sehr speziell, aber ich will mich erst recht beweisen. Wir müssen aus diesem Teufelskreis herauskommen." Die schwarzgrüne Hoffnung lautet Hartberg: „Obwohl wir eine verkorkste Saison spielen, ist der Klassenerhalt möglich. Wir werden sechs bis sieben Punkte brauchen." Und ein Vater/Wacker unser.