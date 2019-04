Wattens verliert nach Derby-Pleite wieder die Tabellenführung

Innsbruck — Schwerer Rückschlag für die WSG Wattens im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Die Kristallkicker kassierten in der 24. Runde der 2. Liga beim FC Wacker II eine 2:3 (1:1)-Niederlage und rangieren damit mit zwei Punkten Rückstand hinter der SV Ried auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Wacker „Fohlen" machten mit dem Sieg hingegen einen Sprung auf Platz drei der Tabelle (zehn Punkte Rückstand auf Ried).

Dabei hatten die Wattener alle Trümpfe in der Hand. Florian Toplitsch brachte die WSG in Führung (30.), doch Elvin Ibrisimovic sorgte noch vor dem Halbzeitpfiff für den Ausgleich der Innsbrucker (39.). Nach dem Pausen-Tee drehten die Wacker-Youngster die Partie. Markus Wallner (55.) und erneut Ibrisimovic (66.) erhöhten auf 3:1, dem Wattener Ione gelang nur noch der Anschlusstreffer (72.) in einem kampfbetonten Derby (insgesamt acht Gelbe Karten). (TT.com)