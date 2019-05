Wattens muss liefern und hofft auf Schützenhilfe von Wacker II

Von Alex Gruber

Wattens gegen junge Veilchen unter Zugzwang

Wattens — Die Kristallstädter müssen das Saisonfinish ohn­e Clemens Walch in Angriff nehmen. Wie befürchtet erlitt der 31-jährige Routinier beim Derby gegen Wacker II einen Muskelriss. „Man hat im Frühjahr die Qualität gesehen, die er hineinbringt", schmerzt WSG-Coach Thommy Silberberger der Ausfall des Kreativspielers, der noch einen Vertrag für die kommende Saison hält. Hinter dem Einsatz von Angreifer Lukas Katnik (Probleme mit dem Schambein) steht im Heimspiel gegen die Fohlen von Austria Wien ebenso ein Fragezeichen.

Hat vorerst mit der Kugel ausgetanzt – für WSG-Routinier Clemens Walch ist die Saison beendet. - gepa

„Es gibt nur eine Ansage, und die lautet Heimsieg. Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage ist es mit dem Titelgewinn möglicherweise schon vorbei", weiß Silberberger, was die Uhr im Gernot-Langes-Stadion geschlagen hat. Defensive Aussetzer wie gegen Wacker II kann man sich keine mehr leisten und vorne lebt die Hoffnung, dass im Saison­finish neben Topscorer Benni Pranter auch ein Milan Jurdik oder andere (der bislang blasse Winter-Neuzugang Sinan Kurt wäre hier ein gutes Stichwort) doch noch explodieren.

Den Blick aufs Innsbrucker Tivoli, wo die Wacker-Fohlen der WSG Schützenhilfe leisten könnten, blendet Silberberger heute aus: „Wir müssen nur auf uns schauen. Ab 21 Uhr werden wir dann nach den Ergebnissen sehen, wie es weitergeht." In der nächsten Rund­e wartet bei den OÖ Juniors eine extrem harte Nuss. „Daran brauchen wir noch nicht zu denken. Jetzt müssen wir gegen die violetten Youngsters liefern", unterstreicht Sportmanager Stefan Köck. Stichwort Druck? „Egal, ob Erfolg oder Misserfolg, uns hat immer eine gewisse Ruhe ausgezeichnet."

Wacker II will weiter auf der Erfolgswelle surfen

Innsbruck — Nach dem 3:2-Derbyerfolg, mit dem man Wattens in der vergangenen Runde von Platz eins stürzte, haben die Wacker-Fohlen heute mit Ried den nächsten Leader vor der Brust. Der Zweitliga-Schlager am Tivoli ist gleichzeitig das Duell der beiden besten Frühjahrsmannschaft — sowohl der schwarzgrüne Talenteschuppen als auch die Oberösterreicher haben in neun ungeschlagenen Runden bislang 21 Zähler erobert.

„Wir sind wie immer hot und spicy", will Wacker-Trainer Florian Schwarz sein­e Jungs wieder gewohnt „scharf" von der Leine lassen. Dass Wacker den Wattener Aufstieg mit halber Kraft indirekt verhindern wolle, kommentiert er trocken: „Ich will so ein Wort wie ,manipulieren' nicht in den Mund nehmen. Und an unserer Aufstellung, die jener gegen Wattens ähnelt, wird man ohnehin erkennen, dass wir nicht experimentieren, sondern einmal mehr punkte­n wollen."

Dass es gegen Ried mit der stärksten Offensive der Liga und zudem großer Gefahr bei ruhenden Bällen (Kopfballspieler wie Reifeltshammer oder Boateng) noch schwerer zu verteidigen sein wird, weiß freilich auch Schwarz: „Wir dürfen nicht zu viele Standards zulassen und müssen immer hellwach sein."

An vorderster Front soll wieder die Physis eines Markus Wallner oder Elvin Ibrisimovi­c stechen.