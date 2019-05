70 Jahre nach Flugzeugunglück: Torino mit Remis gegen Juve

Turin – 70 Jahre nach der tödlichen Flugzeug-Katastrophe um das Team von Torino hat die aktuelle Mannschaft des Clubs im Turiner Derby gegen Meister Juventus den ersten Auswärtssieg nach 24 Jahren nur knapp verpasst. Beim 1:1 führte der Außenseiter am Freitag bis sechs Minuten vor dem Ende durch ein Tor von Sasa Lukic (18.), doch Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo beendete in der 84. Minute die Träume.

Am 4. Mai 1949 war eine der besten Mannschaften der Serie-A-Geschichte mit dem Flugzeug an der Basilika von Superga zerschellt. Bei schlechten Sichtbedingungen hatte der Pilot die Kontrolle über die Maschine verloren, alle 31 Passagiere fanden den Tod. Aus Anlass dieses Unglücks gibt es am Samstag eine große Gedenkfeier in der Stadt. Am Freitag erinnerten Transparente im Fanblock an diesen schwarzen Tag in der italienischen Fußball-Geschichte.

Das favorisierte Team um Ronaldo stemmte sich im Derby vehement gegen die drohende Niederlage, im Abschluss fehlte Juve aber lange Zeit die nötige Konzentration. Doch dann sorgte der frühere Weltfußballer für die Erlösung beim Meister. Drei Spieltage vor Ende der Saison hat der Rekord-Champion nun 19 Punkte Vorsprung auf Napoli, das am Sonntag auf Cagliari trifft. (APA, dpa)