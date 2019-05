Sieg im Abstiegsfinale! FC Wacker gewinnt 1:0, Hartberg Letzter

Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck kann zuhause doch noch gewinnen. Die Tiroler setzten sich am Samstag in einem hartumkämpften Match vor 4200 Zuschauern mit 1:0 gegen Hartberg durch und feierten den ersten Heimsieg im Tivoli seit 10. November 2018. Matthias Maak erzielte in der 28. Minute per Kopf den goldenen Treffer des Tages.

Durch den knappen Erfolg gaben die Tiroler den Steirern die Rote Laterne mit auf die Heimreise. Drei Runden vor Schluss schob sich Wacker mit einem Punkt Vorsprung auf Hartberg auf den vorletzten Tabellenplatz. Einen Punkt vor den Innsbruckern ist die Admira nach der 3:4-Niederlage gegen Rapid ebenfalls in Reichweite. Der Abstiegskampf in der Bundesliga wird so zum "Fall für drei".

Athletik-Trainer muss Haare lassen

"Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Der Sieg war nicht unverdient", sagte Torschütze Maak im Sky-Interview. Von verfrühter Euphorie wollte der Verteidiger nach seinem ersten Tor für Wacker in der Bundesliga nichts wissen: "Es sind noch drei Spiele, wir müssen alles geben, dass wir in der Liga bleiben."

Ein Nachspiel hat das Tor von Maak auf jeden Fall für Athletik-Trainer Elias Braunhofer. "Wir haben gewettet: Wenn ich ein Kopfballtor schieße, muss er die Haare schneiden. Es war ein sehr gelungener Tag für uns", lachte Maak. Seinen Zopf ist Braunhofer los. Mit einem Blick auf die Tabelle wird er das verschmerzen können ... (pim)

Restprogramm FC Wacker Innsbruck:

Rapid (11.5./auswärts), Admira (18.5./auswärts), Mattersburg (25.5./heim)

Bundesliga - 29. Spieltag:

