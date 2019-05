„Wunder von Anfield“: Liverpool besiegt Barca und steht im Finale

Liverpool – In einer magischen Nacht hat der FC Liverpool das Wunder geschafft und den haushohen Favoriten FC Barcelona aus allen Endspiel-Träumen gerissen. Die Reds feierten nach einer grandiosen Aufholjagd ein 4:0 (1:0) gegen die Katalanen und machten damit das 0:3 aus dem Hinspiel vor sechs Tagen wett.

Je zweimal Divock Origi (7. und 79.) und der eingewechselte Georginio Wijnaldum (54. und 56.) sorgten mit ihren Treffern für ein Tollhaus in Liverpool. „Wenn wir volles Risiko gehen, ist das Spiel nach fünf Minuten entschieden“, hatte Klopp seine Mannschaft gewarnt. Und doch legte der Premier-League-Zweite einen furiosen Start hin. Angetrieben von der stimmungsvollen Kulisse sorgte Xherdan Shaqiri bereits nach 50 Sekunden erstmals für Gefahr. Und nur sechs Minuten später war es auch schon passiert: Nach einem schlimmen Fehler von Jordi Alba scheiterte Kapitän Jordan Henderson erst an ter Stegen, den Nachschuss drückte aber Origi ins Tor.

Höchste Alarmstufe

Origi und Shaqiri durften von Beginn an auflaufen, weil die verletzten Stars Mohamed Salah und Roberto Firmino nicht zur Verfügung standen. Trotzdem spielte Liverpool in dieser Phase wie aufgedreht. Die Spanier benötigten gut zehn Minuten, ehe sie im Spiel waren. Dann herrschte höchste Alarmstufe bei den Engländern. So musste Allison dreimal gegen Lionel Messi (14.), Philippe Coutinho (18.) und Alba (45.+3) retten.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Liverpool erhöhte das Tempo und hatte durch Abwehrchef Virgil van Dijk die Chance zum zweiten Tor (51.). Im Gegenzug bewahrte erneut Allison die Reds bei einer Riesenchance von Suarez vor dem Ende aller Träume (51.). Die vergebene Chance des Uruguayers sollte sich rächen. Nach einem Fehler Ivan Rakitics brachte Trent Alexander-Arnold den zur Pause eingewechselte Wijnaldum in Szene, der zum 2:0 traf. Und nur zwei Minuten später war der Niederländer per Kopf erfolgreich.

Die Anfield Road stand Kopf

Die Uhr stand wieder auf Null und Barca hatte Mühe, zurück ins Spiel zu finden. Auch die magischen Messi-Momente blieben aus. Als es langsam in Richtung Verlängerung ging, leistete sich Barca einen folgenschweren Fauxpas. Bei einer schnell ausgeführten Ecke befanden sich die Katalanen im Tiefschlaf, Origi traf zum 4:0. Dann stand die Anfield Road Kopf ... (t.w, dpa)