Wacker-Kicker Rieder will den nächsten Schritt machen

Innsbruck – Das Aufstiegsjahr des FC Wacker Innsbruck (2017/18) war eines, in dem Florian Rieder zu den Aufsteigern zählte. Der demnächst 23-Jährige mit dem hippen Äußeren steht auch abseits des Platzes förmlich für die neue Spielergeneration: Soziale Medien bespielt der flinke Mittelfeldakteur fleißig wie die Defensivreihen, Stillstand kennt „Flo“ offensichtlich nicht. Aber der trat zuletzt ein, zumal sich der Tiroler weder unter Trainer Karl Daxbacher noch unter Nachfolger Thomas Grumser regelmäßig in der ersten Mannschaft wiederfand. „Heuer lief es nicht so“, gesteht der Blondschopf nach 32 Minuten Einsatzzeit in der höchsten Spielklasse. Dass er bei den Fohlen in der zweiten Liga funktioniert, dokumentiert die Statistik (1077 Minuten, 2 Tore, 4 Auflagen).

Ausgerechnet im Derby gegen Wattens trumpfte Rieder auf – vor den Augen von Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer. Ein Angebot gibt es nicht, Interesse indes schon. Äußern will sich das Objekt der Begierde (Vertrag bis 2020 mit Option bis 2021) nicht dazu, aber für ihn steht fest: „Ich will im Sommer den nächsten Schritt machen und ganz oben spielen. Wenn das mit dem FC Wacker klappt, wäre es besonders schön. Wenn nicht, dann passiert das eben woanders.“

Auch Ried war schon unter den Kandidaten – aber was heißt das schon? Ist erst einmal die Abstiegsfrage beantwortet, fallen spätestens beim Tiroler die Würfel. (floh)