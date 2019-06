ÖFB-Team gegen Slowenien unter Druck: Erstes Endspiel am dritten Spieltag

Nach den zwei Auftaktniederlagen weist das Match heute (20.45 Uhr, Live-Ticker auf TT.com) gegen Slowenien bereits Finalcharakter auf: Schon in Klagenfurt steht eine mögliche EM-Qualifikation auf dem Spiel.

© gepa So nicht, Herr Ilicic! ? Marko Arnautovic und Co. ziehen heute wieder gegen Slowenien in die Schlacht.