2:1 -Sieg in Pasching: Abgebrühte WSG Wattens setzt Ried wieder unter Druck

Die Tiroler haben ihre Auswärtsmisere am Freitag bei den Juniors OÖ in Pasching beendet und im Aufstiegskampf vorgelegt. Zumindest für einen Tag liegt die Mannschaft nun einen Punkt vor Ried, das am Samstag Lafnitz empfängt. Wacker II musste sich in Kapfenberg 1:4 geschlagen geben.