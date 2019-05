Muss Juventus-Trainer Allegri gehen? Gespräche über Zukunft nächste Woche

Turin – Juventus-Trainer Massimiliano Allegri will kommende Woche bei einem Treffen mit Club-Präsident Andrea Agnelli über seine Zukunft beim italienischen Rekordmeister sprechen. „Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Ajax habe ich ihm gesagt, dass ich bleiben würde“, sagte Allegri am Samstag in Turin. „Diese Woche sehen wir uns und sprechen über alles.“

Seit Wochen wird spekuliert, dass der 51-Jährige den Club im Sommer nach fünf Jahren verlassen könnte. Juve hatte unlängst zwar den achten Meistertitel in Serie perfekt gemacht, war in der Champions League aber erneut gescheitert und im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden. Die Turiner hatten vor allem nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo auf den Titel in der Königsklasse gehofft.

Die Gerüchte über mögliche Nachfolger auf der Trainerbank seien „Teil des Spiels", sagte Allegri. Näher könne er sich dazu erst nach dem Treffen mit Agnelli äußern. Der Italiener hat mit dem Club bisher insgesamt fünf Meistertitel in der Serie A und viermal den Cup gewonnen.