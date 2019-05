Ried nach 2:0-Sieg gegen Lafnitz wieder Tabellenführer

Die Tabellenführung der WSG Wattens in der 2. Liga währte keine 24 Stunden. Die SV Ried kehrte am Samstag mit einem 2:0 gegen den SV Lafnitz an die Spitze zurück. Bajic (55.) und Wießmeier sorgten für den Erfolg der Oberösterreicher. Bei den Gästen sah Delgado in der 36. Minute Gelb-Rot. (TT.com)