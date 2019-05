Austria bezwang Sturm Graz 3:1, WAC festigte den dritten Platz

Sturm – Austria 1:3

Die Austria hat die Chance auf das Europa-League-Fixticket in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Wiener behielten am Sonntag in der 30. Runde bei Sturm Graz mit 3:1 die Oberhand und liegen als Fünfter weiter vier Punkte hinter dem drittplatzierten WAC. Sechs Punkte sind in den letzten beiden Runden noch zu vergeben. Die Grazer sind nur noch wegen des besseren Torverhältnisses vor der Austria.

Überragend im Dress der Wiener war Kapitän Alexander Grünwald, der einen Doppelpack (33., 57.) schnürte und den dritten Treffer von Christoph Monschein (85.) auch noch vorbereitete. Coach Robert Ibertsberger durfte sich damit über seinen zweiten Sieg in seiner jungen Amtszeit freuen, zwei der jüngsten drei Spiele wurden gewonnen. Für Sturm setzte es auch im vierten Heimspiel der Meistergruppe eine Niederlage. Der zu dem Zeitpunkt verdiente Führungstreffer von Otar Kiteishvili (29.) war die einzige Ausbeute.

Noch keine Neuigkeiten gab es bei der Austria in der Trainerfrage. „Es macht keinen Sinn jeden Namen, der aufpoppt, zu kommunizieren. Fakt ist, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde“, sagte Sportchef Ralf Muhr im Sky-Interview. Lange werde es aber nicht mehr dauern. „Wir wollen es mit Ende der Saison festgelegt haben“, so Muhr.

WAC – St. Pölten 4:0

Der WAC ist am Sonntag auf Kurs Richtung Fixplatz in der Fußball-Europa-League eingeschwenkt. Die Wolfsberger feierten in der Bundesliga-Meistergruppe durch Treffer von Kevin Friesenbichler (32.), Mario Leitgeb (51.), Stefan Gölles (59.) und Sekou Koita (72.) einen 4:0-Heimsieg über den SKN St. Pölten und sicherten damit den maßgeblichen dritten Platz ab.

Die beiden verbliebenen Konkurrenten Sturm Graz und Austria sind gleichzeitig die Gegner der Kärntner in den letzten beiden Runden. Bei zwei Remis oder einem Sieg aus diesen Partien ist der WAC fix Dritter und spielt dann zumindest bis Dezember international.

WAC-Coach Christian Ilzer wurde zuletzt mit einem Wechsel zur Austria in Verbindung gebracht, wollte derartige Spekulationen jedoch nicht bestätigen. „Letzte Woche war ich angeblich fix beim LASK, gestern fix bei der Austria, nächste Woche bin ich dann möglicherweise Eishockey-Trainer beim KAC“, sagte Ilzer im Sky-Interview vor dem Anpfiff.