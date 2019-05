Wackers Abstiegskampf: „Wunder von Wolfsberg“ lässt grüßen

Kofler und Perstaller kehren im Sommer zurück nach Tirol

Elversberg — Das „Wunder von Wolfsberg" ist Marco Kofler auch noch in bester Erinnerung. Der knochenharte Defensivspieler brachte den WAC damals zwar per Eigentor in Führung, dafür war der Jubel danach umso größer. „Das ging schon unter die Haut, so wie der legendäre Aufstieg in Pasching", blickt der Naviser auf seine Höhepunkte im Wacker-Dress zurück.

Nach zwei Jahren bei Hansa Rostock in der zweiten deutschen Liga und drei Saisonen beim Regionalligisten SV Elversberg kehrt der 30-Jährige mit Frau und Kind im Sommer zurück nach Tirol. „Wir bauen in Steinach, das ist fix. Ob ich weiter Fußball spiele oder eine Berufsausbildung absolviere, ist noch offen", freut sich Kofler, der in diesem Spieljahr eine Knöcheloperation und einen Innenbandriss im Knie zu überstehen hatte, auf die Rückkehr nach Tirol und drückt seinem Ex-Klub im Abstiegskampf die Daumen. „Sie sind zwar Letzter, aber die Hoffnung lebt." So wie am 26. Mai 2013 beim Saisonfinale in Wolfsberg.

Beim SV Elversberg kickte Kofler an der Seite von Julius Perstaller, dem „Helden von Wolfsberg". Den zieht es nach Stationen bei SV Ried, Hansa Rostock und drei Jahren Elversberg ebenfalls zurück in die Heimat. „Das ist fix. Der Hausbau in Polling steht an", vermeldet der Jungvater — die Zwillingssöhne sind zwei Jahre alt — aus dem Landkreis

Ne­unkirchen im Saarland. Die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen will Perstaller noch nicht. (w. m.)