WSG Wattens muss im Fernduell mit Ried vorlegen

WSG Wattens: Die Ausgangslage ist klar — mit einem Auswärtssieg beim FC Liefering will die WSG Wattens heute im Titel-Duell mit Ried in Vorlage treten und den Druck auf die Oberösterreicher weiter erhöhen.

„Wir haben 90 Minuten Zeit und müssen gewinnen. Aufs Torverhältnis (Wattens hat gegenüber Ried -8, Anm.) brauchen wir aber nicht zu sehen", führt Coach Thommy Silberberger aus. Dass sich auf Tiroler Boden momentan der Schwerpunkt auf die letzte Bundesliga-Runde und den Abstiegskampf des FC Wacker konzentriert, kommentiert er trocken: „Es tut uns ganz gut, dass es um uns ruhiger ist."

Seit dem Aufstieg in Liga zwei ist die WSG in neun Duellen gegen die Jungbullen aus Liefering, die in dieser Saison schwächeln, ungeschlagen. „Die Serie muss halten, wobei, ein Remis wird zu wenig sein", weiß Silberberger, dass man mit Fortdauer der Partie das Risiko womöglich erhöhen muss. Drei Runden vor Schluss sind gegenüber den punktegleichen Riedern (am Sonntag zuhause gegen Austria Klagenfurt) keine halben Sachen erlaubt.

FC Wacker Innsbruck II: „Wir wollen die Saison mit den jungen Spielern sauber zu Ende spielen", diktierte Teamchef Florian Schwarz gestern auf der Fahrt nach Wien, wo heute das Match gegen die Young Violets der Austria steigt. Auch für einige Fohlen (z. B. Pribanovic, Yilmaz, Kogler; womöglich auch Pirkl) dürfte der Abschied aus dem schwarzgrünen Lager nahen. Schwarz sprach die professionelle Berufsauffassung im Lauf dieser Trainingswoche aber klar an. Zumal er ja auch selbst in der Warteschleife hängt: „Ich muss wie viele andere im Verein diesen Bundesliga-Samstag abwarten." (lex)