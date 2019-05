Hörti mit 31 Jahren am Zenit

Innsbruck — 0:1 nach drei Minuten und zahlreiche Patzer in der Defensive — die Reichenau schien am Samstag in der Anfangsphase des Heimspiels gegen Anif an das erste Westliga-Duell im Herbst anzuschließen. Damals gingen die Innsbrucker 0:6 in Salzburg unter, doch dieses Mal zeichnete sich Torhüter Matthias Hörtnagl mehrmals aus und hielt seine Elf im Spiel.