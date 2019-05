Wattens II ging in Hall mit 0:5 unter

Am Samstag plagte sich der 48-Jährige umsonst: „Hall ist gut aus der Pause gekommen und hat einen Mörderdruck aufgebaut." Es brauchte aber eine Rote Karte für Goalie Simon Beccari nach einer Notbremse („Er kann nichts dafür, der Fehler ist schon vorher passiert"), bis Simon Nimmervoll via Freistoß (59.) den Bann brach: „Das Gegentor ärgert mich weniger, vielmehr, dass wir uns danach aufgegeben haben." Gerade in Spitzenspielen fehle es an „mentaler Stärke": „Wir zeigen immer wieder die gleichen Muster."