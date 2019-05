WSG siegt gegen Liefering und erhöht Druck auf Ried

Von Alex Gruber



Innsbruck — Es geht im Finale der zweiten Liga im Titelkampf auch ein gutes Stück darum, cool zu bleiben. Das tat die WSG Wattens als man am Freitag zur Pause in Salzburg gegen die Jungbullen aus Liefering mit 0:1 in Rückstand lag. In den ersten 45 Minuten fehlte den Kristallbuam trotz teils gepflegtem Passspiel noch das zwingende Element. Ein Schuss von Sebastian Santin (43.) war die beste Gelegenheit.

Was auch immer Coach Thommy Silberberger beim Pausentee gesprochen hatte, das Resultat stellte sich ein: Zunächst gab es nach Barry-Foul an Milan Jurdik einen Elfmeter, den Benni Pranter mit seinem zwölften Saisontor zum 1:1 (49.) nutzte. Und nur drei Minuten später verwertete Jurdik eine Maßflanke von Santin per Kopf zum 2:1 (52.). Das war eine meisterliche Phase.

In der Folge zog sich die WSG weiter zurück, Goalie Ferdinand Oswald verhinderte u.a gegen Stosic den Ausgleich (72.). Die Wechsel deuteten an, dass die Kristallstädter diesen so wichtigen Auswärtssieg clever heimschaukeln wollten. Der vierte Sieg in Serie gelang, sehr zur Freude von Pranter: „Wir haben uns zweite Halbzeit um 100 Prozent gesteigert. Wir spielen nicht gut, sind aber sehr effektiv und machen die drei Punkte. Vielleicht holen wir so die Schale. Wir haben vorgelegt, Ried muss am Sonntag nachziehen."

Im Duell der Youngsters musste sich Wacker II am Freitag bei den Young Violets der Wiener Austria mit 1:2 beugen.