Tottenham-Trainer Pochettino rechnet im Finale mit Starstürmer Kane

Harry Kane könnte ausgerechnet im Champions-League-Finale von Tottenham gegen Liverpool am 1. Juni (21.00 Uhr) in Madrid sein Comeback geben. „Wir hoffen, dass er uns helfen kann, entweder von Beginn an oder von der Bank. Wenn nicht, wird er uns als moralische Stütze zur Verfügung stehen. Wir sind aber optimistisch, dass er uns auf dem Platz helfen kann“, sagte Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino.

Der 25-jährige Stürmer ist seit dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City am 9. April wegen einer Bänderverletzung im linken Knöchel außer Gefecht. Rechtzeitig vor dem Saisonhighlight stieg Kane, der in 39 Saison-Pflichtspielen 24-mal getroffen hat, nun wieder ins Training ein. „Er ist auf dem Weg zurück in der letzten Phase“, so der argentinische Coach. (APA)