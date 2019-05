Ried patzte: Jetzt hält Wattens alle Aufstiegstrümpfe in der Hand

Innsbruck – Der Nervenkrimi um den Meistertitel in der 2. Liga geht in die nächste Runde: Die SV Ried kam am Sonntag gegen Austria Klagenfurt nicht über ein 1:1 hinaus und musste zwei Runden vor Schluss die Tabellenführung wieder an die WSG Wattens abtreten.

Die Tiroler, die sich am Freitag bereits mit 2:1 gegen Liefering durchgesetzt hatten, stehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Oberösterreicher an der Spitze und haben den Aufstieg in die Bundesliga nun wieder selbst in der Hand.

Hödl hatte die Kärntner in Ried in Führung geschossen (68.), den Gastgebern gelang in der Nachspielzeit (92.) durch einen Wießmeier-Elfmeter nur der Ausgleich.

Bereits am Mittwoch (19.10 Uhr) geht der Aufstiegskampf in die nächste Runde: Wattens bekommt es zuhause mit Austria Lustenau zu tun, Die SV Ried tritt zeitgleich bei Blau Weiß Linz an. Am Samstag (17.00 Uhr) in der letzten Runde duelliert sich die Silberberger-Elf mit dem SV Horn, während die „Wikinger“ auf die FC Juniors Oberösterreich treffen. (TT.com)