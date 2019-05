Großer Tag für Wattens, um den Titeltraum zu nähren

Von Alex Gruber

Wattens – Bei zwei Punkten Vorsprung auf Ried hält die WSG zwei Runden vor Schluss alle Trümpfe in der Hand, nach drei Jahren in Liga zwei aus eigener Kraft den Aufstieg in die Bundesliga zu realisieren. Dann wäre jene ehrgeizige Vision, für die Präsidentin Diana Langes-Swarovski und ihr Team vor einigen Jahren auch noch belächelt wurden, Realität. Und in Liga eins könnte sich auch vielleicht jene Kraft entfalten, die ihr Nachname als weltweit angesehener Konzern trägt.

Dafür müssen die Kristall-Kicker am heutigen Tag aber die schwere Hürde Aus­tria Lustenau nehmen. Jenes Team, in dem vor allem Liga-Toptorjäger Ronivaldo Runde für Runde glänzt. „Ihn und Canadi müssen wir entschärfen“, nickte Wattens-Coach Thommy Silberberger, als er sich gestern Mittag noch ganz entspannt Nudeln kochte. Vielleicht ist dieses Trainer-Gen auch ein Grund dafür, warum die WSG in den letzten Wochen auch auf Platz zwei niemals die Nerven verlor: „Vielleicht färbt mein Verhalten ab. Ich werde ganz selten zu einem Flipper-Kanister“, schmunzelt Silberberger, um gleich nachzureichen: „Wir haben alle Szenarien schon in der Wintervorbereitung besprochen und gewusst, dass es im Titelkampf gegen Ried ganz eng werden kann und dass in erster Linie am Ende das große Ganze zählt.“ Damit ist nichts anderes als der Titel und Aufstieg gemeint.

Gewinnt Wattens und gibt Ried im Oberösterreich-Derby Punkte gegen BW Linz ab, könnte heute schon die Meisterfeier im Gernot-Langes-Stadion steigen. Bei einem Wattener Punkteverlust und Sieg der Rieder würden vor der letzte Runde aber wieder die Innviertler die Tabellenführung übernehmen. Sprich: Wattens muss auf Sieg spielen. „So werden wir auch agieren“, verspricht Silberberger, der als Trainer kurz davor steht, die WSG von der dritten in die erste Liga emporzuführen. Am Rasen trifft das auf Goalie Ferdl Oswald, Mittelfeldmotor Flo Toplitsch und Topscorer Benni Pranter zu: „Wir bauen auf unsere Heimstärke.“ Bei elf Siegen und zwei Remis hat Wattens in dieser Saison nur ein einziges Heimspiel (0:3 zum Frühjahrs­auftakt gegen Ried) verloren. „Wenn wir gegen Lustenau gewinnen, lassen wir uns das in der letzten Runde in Horn nicht mehr nehmen“, hört man einstimmig aus dem WSG-Lager. Nach 52 Jahren ist die Rückkehr in die Bundesliga für die Grün-Weißen greifbar. Das sollte heute neben Vereinsurgestein Adi Jud viele Tiroler Fußballfans ins Gernot-Langes-Stadion locken.