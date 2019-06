Aufstieg perfekt! Die WSG Wattens ist zurück in der Bundesliga

Horn - Die WSG Wattens spielt in der kommenden Saison erstklassig. Die Wattener schafften am Samstag mit einem 3:1-Erfolg beim SV Horn den in der Vereinsgeschichte ersten Aufstieg in die 1974 gegründete Fußball-Bundesliga. Verfolger SV Ried half auch ein 3:1-Sieg gegen die OÖ Juniors nicht. Wattens beendete die Zweitliga-Saison mit 65 Punkten, Ried holte 63 Punkte. Platz drei ging an Austria Lustenau.

"Wir sind alle überglücklich! Wir haben heute richtig Druck gehabt und haben dem Stand gehalten. Für den Verein ist es ein Riesenerfolg", betonte Benjamin Parnter kurz nach Spielpfiff. Für WSG-Routinier Florian Mader war es bereits der vierte Aufstieg in seiner Karriere: "Wir haben in den letzten Wochen wenig Nerven gezeigt. Heute verspüre ich Demut und Dankbarkeit. Es war nicht immer einfach, aber am Ende haben wir es uns verdient."



Eine bittere Pleite gab es zum Abschied für die Wacker Amateure, die mit 1:7 in Lustenau unter die Räder kam. Kapfenberg unterlag hingegen 0:3 in Amstetten. Liefering und Austria Klagenfurt trennten sich 1:1, der FAC besiegte Wiener Neustadt mit 2:1. Lafnitz unterlag Blau-Weiß Linz vor eigenem Publikum mit 1:3. Vorwärts Steyr verlor gegen die Young Violets 2:3. (TT.com/APA)