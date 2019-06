Taferner und Rieder stehen bei Wacker vor dem Absprung

Letztes Update am So, 23.06.2019 10:46

Sommerzeit ist Wechselzeit! In der Fußball-Gerüchteküche wird auch heuer wieder groß aufgekocht. Im TT.com-Transfer-Ticker erfahrt ihr alle aktuellen Vollzugsmeldungen und den wichtigsten Klatsch aus der Welt des runden Leders.