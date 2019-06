Russland fertigte San Marino mit 9:0 ab, Kroatien siegte knapp

Saransk, Zagreb – Gnadenlos hat sich Russland am Samstag in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 präsentiert. Vor eigenem Publikum in Saransk fertigte die Truppe von Trainer Stanislaw Tschertschessow San Marino mit 9:0 (4:0) ab, Mann des Abends war Artjom Dsjuba mit vier Treffern (31./Elfer, 73.,76., 88.). Russland zog in Gruppe I mit 6 Punkten mit Leader Belgien gleich, der ab 20.45 Uhr Kasachstan empfing.

In der Deutschland-Gruppe C feierte Nordirland mit dem 2:1 in Estland den dritten Sieg im dritten Spiel und ist vorerst Tabellenführer vor der DFB-Elf, die am Abend in Weißrussland gastiert. In Pool J besiegte Finnland Bosnien und Herzegowina 2:0 und liegt gleichauf mit den später in Griechenland geforderten Italienern (je 6) in Front.

Ungarn kam u.a. dank zwei Treffern von Leipzig-Legionär Willi Orban (18., 53.) zu einem 3:1-Erfolg in Aserbaidschan und übernahm in Gruppe E punktegleich mit Vize-Weltmeister Kroatien (je 6) die Führung.

Die Kroaten erspielten sich einen knappen 2:1-Erfolg über Wales. Der Vize-Weltmeister profitierte von einem Eigentor von Gäste-Verteidiger James Lawrence (17.), Ivan Perisic erhöhte kurz nach der Pause (48.) in Osijek auf 2:0. David Brooks brachte Wales noch einmal heran (77.), mehr als der Anschlusstreffer schaute aber nicht heraus.

In Gruppe H hielt Island durch einen 1:0-Erfolg über Albanien Anschluss an die Tabellenspitze. Man of the Match wurde Siegtorschütze Johann Berg Gudmundsson. (TT.com)