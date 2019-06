Teamchef Gregoritsch will U21 am Boden halten: „Jetzt nicht abheben“

Hartberg – „Der Trainer hat direkt nach dem Abpfiff gesagt: Jungs, jetzt nicht abheben. Ich glaube, dass wir da schon hingehört haben“, sagte Doppel-Torschütze Hannes Wolf. Der 20-Jährige profitierte während seines einstündigen Einsatzes von einem Tormannfehler und musste bei seinem zweiten Treffer nach Kalajdzic-Idealzuspiel den Ball nur noch ins Tor schieben. „Zwei Tore gegen Frankreich passieren nicht jeden Tag. Es fühlt sich sehr gut an“, betonte der Neo-Leipziger.

Nicht nur seine Performance war stark, das gesamte Team hinterließ einen guten Eindruck. „Wir waren entschlossen, gut gerade gegen den Ball, haben die richtigen Mittel gefunden und gezeigt, dass wir mit den Großen mithalten und sie auch schlagen können. Das gibt uns schon Selbstvertrauen für die Aufgaben bei der EM“, so Wolf.

„Zeigt, dass wir zurecht nach Italien fahren“

Darauf hatte Gregoritsch trotz des hochkarätigen Gegners, dessen Marktwert höher als jener von Kroatiens A-Team ist, gehofft. „Es war ganz wichtig, dass wir gegen die zweite Mannschaft des Weltmeisters souverän bestanden haben. Wir wollten gut umschalten, wir wollten Tore machen, das ist uns gelungen“, resümierte der 61-Jährige.

Vor allem die drei Treffer waren für ihn nach zuletzt oftmals mangelnder Effizienz sehr wichtig. „Wenn du gegen so einen Gegner drei Tore machst, zeigt das, dass wir zurecht nach Italien fahren“, so Gregoritsch. Viele Spieler drängten sich bei ihm auf, darunter neben Kalajdzic mit Husein Balic, der mit einem herrlichen Konter für den Endstand sorgte, auch ein zweiter Wechselspieler. „Das zeigt, welche Qualität in unserem Team steckt“, ist Gregoritsch guter Dinge.

ÖFB-U21-Testspiel gegen Frankreich Österreich - Frankreich 3:1 (1:0) Hartberg, 1.440, SR Obrenovic (SLO) Tore: Wolf (21., 58.), Balic (85.) bzw. Reine-Adelaide (57.) Österreich: A. Schlager (77. Pentz) - Ingolitsch (77. Gluhakovic), Danso, Maresic (90. Borkovic), Ullmann (46. Friedl) - Ljubic (90. Kvasina), D. Ljubicic (77. Karic) - Horvath (77. Lema), Wolf (60. C. Baumgartner), Honsak (61. Balic) - Grbic (46. Kalajdzic) Frankreich: Bernardoni - Adou (80. Caci), Konate (62. Upamecano), Niakhate, Toure (62. Sarr) - Reine-Adelaide (62. Ntcham), Tousart (74. Thuram), Aouar (62. Guendouzi) - Ikone (74. Del Castillo), M. Dembele (62. Mateta), Bamba (74. Sissoko)

Mit Xaver Schlager, Stefan Posch und Philipp Lienhart waren zudem drei A-Teamspieler noch nicht dabei. Das Trio wird am Freitag vor der Verabschiedung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Team stoßen. „Ich glaube, dass gerade jetzt nicht die leichtesten Zeiten für den Bundespräsidenten sind. Er wird einige Termine haben, von dem her zeugt es von einer irrsinnigen Wertschätzung uns gegenüber. Das ist eine Super-Geschichte“, sagte Tormann Alexander Schlager.

In die Präsidentschaftskanzlei geht es nach zwei freien Tagen. Gregoritsch nahm sich ein Beispiel an Titelverteidiger Deutschland, dessen Spieler vor der EM-Reise auch zwei freie Tage genießen dürfen. „Wenn man bedenkt, dass die Deutschen als Vorbild gelten bei Vorbereitungen oder Turnieren, wie sie da agieren, dann glaube ich, dass wir das recht gut gemacht haben“, hoffte der ÖFB-Coach.

Zwei Tage lang die Köpfe freibekommen

Seinen Kickern vertraut er voll. Die Zeit mit den Liebsten soll wenige Tage vor dem Turnierstart und nach zehn Tagen im Teamcamp für Abwechslung sorgen. „Wir werden schauen so gut als möglich die Köpfe freizubekommen“, sagte Alexander Schlager. Ganz zur Seite wird man das Turnier aber nicht schieben können. „Die Vorfreude ist riesengroß, wir warten einfach nur darauf, endlich das erste Spiel bestreiten zu können“, so der LASK-Goalie. Am Montag (18.30) ist in Triest Serbien der erste EM-Gegner.

„Wir müssen am Boden bleiben und schauen, dass wir dann am Punkt da sind. Am Montag ist ein neues Spiel, da werden die Karten neu gemischt“, verlautete Alexander Schlager. Das wusste auch Wolf, der betonte: „Trotz allem dürfen wir das Spiel gegen Frankreich nicht überbewerten.“ Offen ist, ob der am Oberschenkel verletzte Sandi Lovric die Reise nach Italien antreten wird. Im Falle eines Ausfalls wird wohl Petar Gluhakovic oder Michael Lema nachnominiert. (APA)