Deutschland besiegte Spanien mit 1:0, Frankreich mit 2:1 gegen Norwegen

Das deutsche Nationalteam hat bei der Fußball-Frauen-WM in Frankreich auch das zweite Gruppenspiel gewonnen. Die DFB-Auswahl setzte sich am Mittwoch im Pool-B-Schlager gegen Österreichs Qualifikationsgegner Spanien mit 1:0 durch und ist damit auf dem besten Weg ins Achtelfinale. Sara Däbritz (42.) sorgte in Valenciennes noch vor der Pause für die Entscheidung.

Es war der zweite 1:0-Erfolg nach jenem gegen China. Deutschland ist damit auch nach dem fünften Aufeinandertreffen mit Spanien weiter ungeschlagen. Die Spanierinnen hatten zum Auftakt Südafrika mit 3:1 besiegt.

Franreich - Norwegen 2:1 (0:0)

Für Frankreich läuft es bei der Frauen-Fußball-WM weiter nach Wunsch. Der Gastgeber feierte am Mittwoch in Nizza gegen Norwegen einen 2:1-(0:0)-Sieg und hält damit nach dem Auftakt-4:0 gegen Südkorea nach dem zweiten Gruppe-A-Spiel beim Punktemaximum. Valerie Gauvin (46.) und Eugenie Le Sommer (72./Elfmeter) schossen Österreichs kommenden EM-Qualifikationsgegner vor 34.872 Zuschauern zum Sieg.

Norwegen war durch ein Eigentor von Wendie Renard (54.) der zwischenzeitliche Ausgleich geglückt. Der spielentscheidende Elfmeter wurde nach einer Entscheidung des Video-Schiedsrichters gegeben. Bereits zuvor hatte Nigeria in Grenoble mit einem 2:0 gegen das punktlose Südkorea die ersten drei Zähler gesammelt. Auch Norwegen hat drei Punkte auf dem Konto. (APA/dpa)