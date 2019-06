Brasilien unterlag bei Frauen-WM Australien mit 2:3

Montpellier – Trotz eines Rekordtors von Marta und einer 2:0-Führung bis kurz vor der Pause hat Brasiliens Frauenteam bei der Fußball-WM in Frankreich am Donnerstag im zweiten Vorrundenspiel eine Niederlage gegen Australien kassiert. Nach dem 2:3 (1:2) in Montpellier müssen die Südamerikanerinnen um den Achtelfinalaufstieg zittern.

Superstar Marta brachte Brasilien in der 27. Minute per Foulelfmeter in Führung und hat damit als erste Spielerin bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen. Rund zehn Minuten später erhöhte Cristiane auf 2:0 (38.). Noch vor der Pause schaffte Australien dank Caitlin Foord (45.+1) den Anschlusstreffer, Chloe Logarzo (58.) und ein Eigentor der Brasilianerin Monica (66.) bedeuteten schließlich das K.o. für Brasilien.

In der Tabelle der Gruppe C haben Brasilien, Italien und Australien nun jeweils drei Punkte. Italien spielt am Freitag gegen die noch punktlosen Jamaikanerinnen und kann als einziges Team der Gruppe den 2. Spieltag mit sechs Punkten beenden. (APA/Reuters)