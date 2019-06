Polizei zeigte Neymars mutmaßliches Vergewaltigungsopfer an

Sao Paulo – Eine Frau, die Fußballstar Neymar Vergewaltigung vorgeworfen und Brasiliens Polizei Bestechlichkeit unterstellt hat, ist nun selbst wegen Verleumdung angezeigt worden. Das Model Najila Trindade hatte in einem Interview angedeutet, die brasilianische Polizei sei korrupt.

Die Polizei reichte Beschwerde ein und verteidigte am Donnerstag in einer Mitteilung ihre „absolute Transparenz, Neutralität und Unparteilichkeit“.

In einem Interview mit dem Fernsehsender SBT hatte Trindade gesagt: „Die Polizei ist käuflich, oder? Oder bin ich verrückt?“ Trindade hatte den brasilianischen Nationalspieler Neymar vom französischen Meister Paris St. Germain am 31. Mai angezeigt. Sie wirft ihm vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in Paris vergewaltigt zu haben. (APA/AFP)