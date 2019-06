Girelli mit Dreierpack: Italien schlägt „Reggae Girlz“ mit 5:0

Reims – Die italienische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Gegen WM-Neuling Jamaika gab es am Freitag in Reims ein 5:0 (2:0). Drei Treffer erzielte Cristiana Girelli (12. Minute/Foulelfmeter, 25., 46.), doppelt traf Aurora Galli (71., 81.).

Kurios war das erste Tor der Italienerinnen: Schiedsrichterin Anna-Marie Keighley (Neuseeland) entschied nach Videobeweis auf Elfmeter. Jamaikas Torhüterin Sydney Schneider hielt den Schuss von Girelli. Doch der Video-Assistent schaltete sich abermals ein, weil sich Schneider zu früh von der Linie bewegt hatte. Im zweiten Anlauf verwandelte die Italienerin sicher.

Italien führt die Gruppe C mit zwei Siegen vor Brasilien und Australien an, die jeweils einmal gewannen. Die „Reggae Girlz“ aus Jamaika sind siegloses Schlusslicht.

Gruppe D

Die Fußball-Weltmeisterinnen von 2011 aus Japan haben bei der WM in Frankreich den ersten Sieg geschafft. Nach dem 0:0 zum Aufakt in der Gruppe D gegen Argentinien gelang am Freitag in Rennes ein 2:1 (2:0)-Erfolg gegen WM-Neuling Schottland. Die Tore im Roahzon Park erzielten Mana Iwabuchi (23. Minute) und Yuiko Sugasawa (37.) per Foulelfmeter. Nach dem Anschlusstor von Lana Clelland (88.) wurde es am Ende noch einmal spannend. (dpa, APA)