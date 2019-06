Letztes Update am Mi, 19.06.2019 11:07

Jetzt live! FC Wacker verrät seine Pläne für die Zukunft des Vereins

In der Zukunftspressekonferenz (ab 11 Uhr) gibt der FC Wacker Innsbruck Einblick in den Status quo des Vereins. Liga zwei soll mit einem deutlich abgespeckten Budget und verjüngtem Kader bestritten werden. Via Livestream seid ihr mit dabei: