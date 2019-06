Swarovski Tirol startet im Tivoli gegen die Austria in Bundesliga-Saison

Wien, Innsbruck - Die Saison 2019/20 der österreichischen Fußball-Bundesliga wird mit einem Schlager eröffnet. Rapid Wien und Titelverteidiger Red Bull Salzburg bestreiten am Freitag, den 26. Juli (20.45 Uhr) den Saison-Auftakt.

Die WSG Swarovski Tirol feiert am Samstag (27.7. um 17 Uhr) im Tivoli gegen Austria Wien ihr Bundesliga-Comeback. Danach bekommt es der Aufsteiger mit Altach (auswärts), St. Pölten (heim), LASK, (auswärts) und Sturm Graz (auswärts) zu tun. In der 6. Runde am 31. August kommt es dann im Tivoli zum Duell gegen Meister Red Bull Salzburg.

Die ersten sechs WSG-Spiele Sa. 27.07.2019 (17.00 Uhr): WSG Swarovski Tirol - FK Austria Wien

- FK Austria Wien Sa. 03.08.2019 (17.00 Uhr): SCR Altach - WSG Swarovski Tirol

So. 11.08.2019 (17:00 Uhr): WSG Swarovski Tirol - SKN St. Pölten

- SKN St. Pölten Sa. 17.08.2019 (17.00 Uhr): LASK - WSG Swarovski Tirol

So. 25.08.2019 (17:00 Uhr): SK Sturm Graz - WSG Swarovski Tirol

Sa. 31.08.2019 (17:00 Uhr): WSG Swarovski Tirol - FC Red Bull Salzburg

Die letzte Runde im Jahr 2019 wird am 14./15. Dezember gespielt, nach zweimonatiger Winterpause startet das Frühjahr am 14.-16. Februar. Der Grunddurchgang endet am 7./8. März, danach erfolgt die Teilung in Meister- und Qualifikationsrunde. (TT.com)