WSG Swarovski Tirol plant für die Bundesliga mit 7 Millionen Euro

Von Florian Madl

Wattens – Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Liga-Konkurrent mit Neuerwerbungen aufwartet. Die haben Visitenkarten, die ihnen Ligareife attestieren. Und die WSG Swarovski Tirol? Die gab mit Julian Gölles kürzlich die Verpflichtung eines 19-jährigen Perspektivspielers bekannt, der von Wiener Neustadt den Weg nach Tirol fand. So sehr der Aufstieg für Aufsehen sorgte, so sehr bleibt das in der laufenden Transferperiode aus. „Der Star ist die Präsidentin“, hieß es in einem Bericht des nostalgischen Fußballmagazins 11 Freunde, und fürwahr: Am Feld ist der Star noch nicht auszumachen.

„Wir lassen uns viel Zeit“, wehrt die 46-Jährige ab, man wolle sich jeden Schritt genau überlegen. Auf das im Artikel angekündigte „Bling-Bling für Tirol“ müssen die Fußballfans wohl noch warten, das Kristallunternehmen allein bürgt nicht für den Glanz der Happel-Ära Ende der 80er-Jahre. Wie weit sind sie denn nun gediehen, die Vorbereitungen?

Budget: „Wir rechnen mit sieben Millionen Euro und erwarten sogar mehr“, stellte Präsidentin Diana Langes in den Raum. Das Ergebnis zahlreicher Sponsorentermine soll sich in Zahlen niederschlagen, die kolportierte sechsstellige Summe eines Reiseanbieters gilt als weiterer Baustein. Allein das Kampfmannschaftsbudget lässt größere Sprünge zu als jene des FC Wacker in der Vorsaison. Dort kalkulierte man mit 2,8 Millionen, Langes geht von drei oder 3,5 Millionen aus. Aufschluss geben soll eine Vorstandssitzung am Dienstag, in deren Rahmen ihr Team Kennzahlen erheben will.

Zuschauer: „Am Anfang werden es weniger sein. Die Zahl ist abhängig vom Erfolg, aber wir müssen überzeugen“, spielt Langes den Ball nicht weiter. Nachsatz: „Tirol soll wieder Fußball schauen.“ Sie gehe von 2000 bis 3000 Zuschauern aus, der Saisonauftakt zuhause gegen die Wiener Austria (27. Juli, 17 Uhr) sollte erste Aufschlüsse liefern. Die Möglichkeiten im für Wattener Verhältnisse überdimensionalen Tivoli sind eingeschränkt, der Verzicht auf Tribünenteile soll zur Senkung der Infrastrukturkosten beitragen.

Die Wattener Aufstiegseuphorie soll sich auch in der ersten Liga fortsetzen. Vorerst muss man im Tivoli antreten. - APA

Logo: Im Rahmen eines öffentlichen Auftritts will Diana Langes demnächst ihr neues Logo präsentieren, die bisherigen Vereinsfarben Grün und Weiß sollen die Identität des unter neuem Namen antretenden Vereins stärken. Motto: Wattens-DNA, auch wenn die Umstände andere sind.

Stadion neu: Es wird keine Leichtigkeit, das Gernot-Langes-Stadion entsprechend zu adaptieren (6500 Plätze) und die dafür nötigen 8 bis 10 Millionen Euro aufzutreiben. Der Wunsch, kommende Saison Erstliga-Fußball in Wattens zu spielen, ist jedenfalls da. Mit Sanierungsarbeiten im Oktober erfolgt der erste Schritt.

Neuzugänge: Manuel Martic (Rapid) gilt als heißer Kandidat, auch die Gespräche mit dem FC Wacker Innsbruck bezüglich Florian Rieder scheinen bereits weit vorangeschritten.