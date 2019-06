Rückschlag: Österreichs U21-Team verliert 1:3 gegen Dänemark

Udine – Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat bei der EM in Italien und San Marino im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale einen großen Rückschlag erlitten. Die ÖFB-Auswahl unterlag am Donnerstag im zweiten Gruppe-B-Spiel Dänemark im Stadio Friuli von Udine in einer spannenden Partie 1:3. Die Mannschaft von Coach Werner Gregoritsch hält weiter bei drei Punkten genauso wie die Dänen und Deutschland.

Der Titelverteidiger trifft im Abendspiel auf die noch punktelosen Serben. Joakim Mähle avancierte für die zum Auftakt Deutschland mit 1:3 unterlegenen Dänen mit einem Doppelpack (33., 77.) zum Matchwinner. Den dritten Treffer erzielte Andreas Olsen (93.). Für das ÖFB-Team war ein Treffer von Kapitän Philipp Lienhart (47.) zu wenig. Das auch deswegen, da „Joker“ Christoph Baumgartner beim Stand von 1:1 mir einem Elfmeter (73.) an Tormann Daniel Iversen scheiterte.

Nach neun Pflichtspielen ohne Niederlage, darunter zuletzt das 2:0 gegen Serbien, ging die Gregoritsch-Truppe wieder einmal als Verlierer vom Platz. Zum Abschluss geht es am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) neuerlich in Udine gegen Deutschland. Nur die drei Grupppensieger und der beste Zweite ziehen in die Vorschlussrunde ein, die am 27. Juni angesetzt ist. (APA)