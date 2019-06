Costa Rica und Haiti stehen im Gold-Cup-Viertelfinale

Nach Mexiko tags zuvor haben am Donnerstag (Ortszeit) auch Costa Rica und Haiti das Viertelfinale des Fußball-Gold-Cups erreicht. In Frisco (Texas) setzte sich Costa Rica gegen Turnierneuling Bermudas mit 2:1 (1:0) durch und hält so wie Haiti nach zwei von drei Runden bei sechs Punkten. Haiti besiegte Nicaragua 2:0 (2:0), am Montag kommt es zum Abschluss von Gruppe B zum Duell der beiden Teams. (APA/dpa)