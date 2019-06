Überraschungsteam Curacao warf Honduras aus Gold Cup

Für Honduras endet der Gold Cup schon nach der Gruppenphase. Der mehrfache WM-Teilnehmer musste sich am Freitag (Ortszeit) in Houston den Fußballern von der Karibikinsel Curacao 0:1 geschlagen geben und hat keine Chance mehr auf die Viertelfinal-Teilnahme beim CONCACAF-Turnier. Für Curacao war es der erste Sieg in dem Bewerb. Im zweiten Match der Gruppe C trennten sich Jamaika und El Salvador 0:0. (APA/AFP)