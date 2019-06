Mit einem Doppelpack zog “Aigi“ den Schlussstrich

Weerberg — Dort, wo alles begann, zog Hannes Aigner am Samstag einen endgültigen Schlussstrich unter seine aktive Fußball­karriere — auf dem Weerberger Sportplatz genoss der „Aigi" sein Abschiedsspiel in vollen Zügen. Erstens, weil viele Weggefährten kamen, zweitens, weil eine starke Abordnung aus Altach mit einer Pyro-Einlage aufwartete und drittens, weil es daheim sowieso am schönsten ist.

Am Weerberg folgten zahlreiche ehemalige Karriere-Weggefährten dem Ruf von Hannes Aigner und feierten ein rundes Abschiedsfest. - Amir Beganovic

„Ein lässiges Fußballfest. Genauso, wie ich es mir gewünscht habe. So viel falsch hab' ich doch nicht gemacht", erklärte Aigner nach dem 5:2-Erfolg des aktuellen Bezirksliga-Ost-Meisters SV Weerberg gegen das „Aigi-All-Star-Team" mit ehemaligen Bundesliga­kickern wie Andi Schrott, Pascal Grünwald, Robert Wazinger, Dennis Mimm, Rene Aufhauser, Joachim Standfest, Marcel Schreter, Flo Mader, Alex Gruber und Wolfi Mair. Mit dabei auch Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und Aigners neuer Chef, Spielerberater Mario Weger. Gecoacht wurde das Team vor 500 Zuschauern von Roli Kirchler und Thomas Pichlmann.

Trainer Roli Kirchler schickte Hannes Aigner mit taktischen Anweisungen in sein Abschiedsspiel. - Amir Beganovic

„1:1 stand es nach der ersten Halbzeit, die zweite Hälfte spielte ich dann bei den Weerbergern. Alles gesagt ...", schmunzelte der Jubilar nach dem Schlusspfiff. Einen Doppelpack steuerte er gegen Helmut Bischofer zum 5:2-Sieg der Weerberger bei, aber das war Nebensache. Nach über 500 Zweitliga- und Erstligaspielen verabschiedete sich ein Vollprofi in die Karriere nach der Karriere. Als Spielerberater für talentierte Profis. Und wenn die ihren Weg dann so gerade, konsequent und professionell gehen wie der Aigi, dann sind sie gut beraten. (lex, w. m.)