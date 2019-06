Eigentor bescherte Marokko zum Auftakt des Afrika Cups Sieg

Marokko mühte sich zum Auftakt des Afrika Cups am Sonntag zu einem 1:0-Erfolg über Namibia. Für die Entscheidung sorgte ein Eigentor von Itamunua Keimuine zwei Minuten vor Spielende. Damit übernahm Marokko in Gruppe D vorerst die Führung, das zweite Gruppenspiel steigt allerdings erst am Montag zwischen der Elfenbeinküste und Südamerika. (TT.com)