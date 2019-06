England schaltete im Frauen-WM-Achtelfinale Kamerun aus

Valenciennes – England hat als drittes Team bei der Fußball-Frauen-WM in Frankreich den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft. Die Engländerinnen besiegten am Sonntag Kamerun im Achtelfinale in Valenciennes 3:0 (2:0). Stephanie Hougton (14.), Ellen White (45.+4) und Alex Greenwood (58.) zeichneten für den klaren Erfolg verantwortlich. Gegner in der Runde der letzten acht ist am Donnerstag in Le Havre Norwegen.

Aufgrund zahlreicher Entscheidungen, die nach einer Video-Überprüfung gegen Kamerun ausfielen, fühlte sich die afrikanische Mannschaft schon so ungerecht behandelt, dass sie mit einem Spielabbruch drohte. Pech hatten die Kamerunerinnen vor allem kurz nach der Pause, als ihnen das Anschlusstor zum 1:2 wegen einer äußerst knappen Abseitsposition verweigert wurde.

Schon vor der Pause hatte Kameruns Trainer Alain Djeumfa seine Spielerinnen beruhigen müssen, damit das Match wie geplant weiter gespielt werden konnte. Wegen der häufigen Einschaltung des Video-Assistenten (VAR) gab es am Ende beider Hälften jeweils eine lange Nachspielzeit. Die Brutto-Spielzeit lag am Schluss bei weit über 100 Minuten. (APA/sda/Reuters)