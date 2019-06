Kanada und Mexiko zogen vorzeitig ins Viertelfinale ein

Mexiko und Kanada sind ihren Rollen im Gold Cup bisher gerecht geworden. Während die Mexikaner mit einem 3:2 gegen Außenseiter Martinique am Sonntag auch das dritte Gruppenspiel gewannen, setzten sich die Kanadier ebenfalls in Charlotte/North Carolina gegen Kuba mit 7:0 durch. Jonathan David und Lucas Cavalini erzielten jeweils einen Hattrick für die Sieger.

Nach drei Siegen in drei Spielen gehen die Mexikaner als Gruppenerster in die K.o.-Phase des Kontinentalturniers der CONCACAF-Zone (Nord-, Mittelamerika und Karibik). Die ersten beiden Viertelfinal-Begegnungen werden am Samstag in Houston/Texas ausgetragen. (APA)