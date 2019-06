Bermuda feierte historischen Erfolg, Haiti holte Gruppensieg

Bermuda hat am Montagabend mit einem 2:0-Sieg über Nicaragua seinen allerersten Sieg beim Gold Cup der Fußballer in den USA gefeiert. Lejuan Simmons (60.) und Nahki Wells per Kopf (71.) erzielten in Harrison die Tore für den Turnierdebütanten, der aber trotzdem ausschied. Den Sieg in der Gruppe B sicherte sich Haiti mit einem 2:1-Erfolg über Costa Rica, das ebenfalls im Viertelfinale steht.