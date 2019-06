Erster WSG-Test brachte auch erste Sorgenfalten

Gut, dass Abwehrchef Ione Cabrera nach seiner Schulterluxation doch nicht länger auszufallen droht. Gut, dass der Transferstreit bezüglich Florian Rieder mit dem FC Wacker Innsbruck am Donnerstag in einer Einigung geendet hat.

„Ich wollte auf keinen Fall, dass das Ganze so abläuft. Nach der enttäuschenden letzten Saison habe ich mich früh entschieden, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Das hätte ich auch gemacht, wenn wir mit Wacker die Liga gehalten hätten", hielt Rieder fest: „Nachdem ich letzte Saison nur 40 Spielminuten in der Bundesliga bekommen habe, muss man doch verstehen, dass ich mich verändern wollte." Silberberger — „wir brauchen fitte und schnelle Spieler" — freut sich klarerweise, dass Rieder an Bord ist. Seitens des FC Wacker schloss Sportchef Alfred Hörtnagl: „Bei allen Emotionen, die verständlicherweise in den letzten Tagen mit im Spiel waren, haben wir es immer als unsere Aufgabe gesehen, den Menschen im Auge zu behalten und die Abwicklung so rasch wie möglich über die Bühne zu bringen." Der FCW testet übrigens einen 20-jährigen Deutschgriechen (Georgios Spanoudakis), mit dem 22-jährigen Lukas Hupfauf verlängerte indes der angedachte Abwehrchef bis 2021.