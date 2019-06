Auftakt des ÖFB-Cups: Wacker gastiert in der Gamsstadt

Innsbruck – Bundesliga-Absteiger FC Wacker Innsbruck muss zum Auftakt des ÖFB-Cups ins Tiroler Unterland. „Losfee“ Peter Stöger zog in der Auslosung der ersten ÖFB-Cuprunde (Spieltermin des ersten Pflichtspiels ist der 19. bis 21. Juli) mit FC Kitzbühel den Vizemeister der Regionalliga West als Gegner der Schwarzgrünen. Für Bundesliga-Aufsteiger WSG Swarovski Tirol geht es nach Treibach in Kärnten. Die TFV-Cupfinalisten FC Kufstein und Schwaz haben Heimrecht und erhielten mit SCR Altach bzw. Kapfenberg attraktive Gegner zugelost. Tiroler-Liga-Meister Hall wiederum darf gegen den Talenteschuppen der FC Juniors OÖ ran. Meister RB Salzburg muss zum Auftakt nach Parndorf (Bgld.). Peter Stöger hatte ein gutes Derby-Händchen: In Oberösterreich gastiert der LASK in Vöcklamarkt, Mattersburg muss nach Pinkafeld und der WAC Wolfsberg kommt zum SAK nach Klagenfurt. (TT)

ÖFB-Cup: Auslosung der 1. Runde Spiele der Tiroler Klubs: Treibach — Swarovski Tirol, Kitzbühel — Wacker, SV Hall — FC Juniors OÖ, FC Kufstein — SCR Altach, Schwaz — Kapfenberg. Weitere Topduelle: Parndorf — RB Salzburg, USK Anif — Sturm Graz, Neusiedl — GAK, Allerheiligen — SK Rapid, SAK — Wolfsberg, Pinkafeld — Mattersburg, Vöcklamarkt — LASK, Edelweiss Linz — Admira, Köttmannsdorf — Austria Wien.