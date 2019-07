Gastgeber USA steht im Gold-Cup-Halbfinale

Mit einem knappen 1:0-(1:0)-Viertelfinalsieg über Außenseiter Curacao hat Gastgeber USA erwartungsgemäß das Semifinale des Fußball-Gold-Cups erreicht. Weston McKennie erzielte am Sonntagabend (Ortszeit) in Philadelphia das entscheidende Tor für die US-Boys.

In der Vorschlussrunde am Mittwoch (Ortszeit) in Nashville kommt es nun zur Neuauflage des Finalspiels von 2017, nachdem sich unmittelbar zuvor Jamaika ebenfalls mit 1:0 (0:0) gegen Panama durchgesetzt hatte. Darren Mattocks traf vom Elfmeterpunkt in der 75. Minute. Im zweiten Halbfinale am Dienstag in Glendale trifft Titelfavorit Mexiko auf das Überraschungsteam aus Haiti. (APA/dpa)